Mantan Juara Tinju Dunia Kelas Berat WBO Terbuka Bentrok Dengan Raja KO Deontay Wilder

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mantan juara Tinju Dunia kelas berat WBO, Joseph Parker terbuka untuk duel menghadapi Deontay Wilder.

Joseph Parker berhasil mencatatkan dirinya sebagai satu diantara pemegang sabuk WBO kelas berat saat berhasil menaklukan Andy Ruiz Jr dengan kemenangan angka 12 ronde.

Namun sabuk WBO yang didapatkan pada 2016 itu tak bertahan lama.

Anthony Joshua merebut sabuk WBO itu pada 2018 melalui kemenangan angka dalam laga unifikasi di Principality Stadium, Cardiff, Inggris.

“Saya tahu Deontay Wilder mendapatkan kemenangan bagus melawan Helenius di babak pertama,” kata Joseph Parker dilansir dari iD Boxing.

“Dan dia menunjukkan bahwa dia masih memiliki tangan kanan yang besar itu. Jika semuanya berjalan dengan baik, kita bisa membuat pertarungan terjadi.” tambahnya.

Joseph Parker sendiri baru saja merasakan kekalahan atas Joe Joyce melalui KO dironde ke-11.

Namun sang petinju Selandia Baru ini akan menjalani laga comebacknya pada 21 Januari, di Manchester Arena di Manchester, Inggris menghadapi Jack Massey.

Joseph Parker pun harus siap mengantre jika ingin menghadapi Deontay Wilder.

Pasalnya Deontay Wilder menuju perintah wajib WBC untuk menghadapi Andy Ruiz.

Pemenang antara Deontay Wilder vs Andy Ruiz Jr akan melahirkan lawan untuk Tyson Fury yang kini memegang sabuk WBC kelas berat tersebut.

Kedua belah pihak baik Andy Ruiz Jr maupun Deontay Wilder pun telah terbuka untuk Tinju Dunia tersebut terealisasi.

"Aku akan melawan siapa pun," kata Joseph Parker.

Petinju AS Deontay Wilder (tengah) melihat jelang pertarungannya melawan petinju Swedia-Finlandia Robert Helenius dalam pertarungan Eliminator Gelar Kelas Berat Dunia WBC 12 ronde di Barclays Center di Brooklyn, New York, pada 15 Oktober 2022. (ANGELA WEISS / AFP)

Tale of The Tape Joseph Parker vs Deontay Wilder

Joseph Parker (30-3, 21 KO)

Alias: Lupesoliai La'auliolemalietoa

Birth Name: Joseph Dennis Parker

Hometown: Morecambe, Lancashire, United Kingdom

Birthplace: South Auckland, New Zealand

Stance: Orthodox

Height: 193cm

Reach: 193cm

Pro Boxer: Record

Amateur Boxer: Record

Trainer: Kevin Barry (2013-2021), Andy Lee (2021-)

Promoter: Matchroom Sport

Deontay Wilder (43-2, 42 KO)

Alias: The Bronze Bomber

Birth Name: Deontay Leshun Wilder

Hometown: Tuscaloosa, Alabama, USA

Birthplace: Tuscaloosa, Alabama, USA

Stance: Orthodox

Height: 201cm

Reach: 211cm

Pro Boxer: Record

Amateur Boxer: Record

Promoter: Record

Trainers: Jay Deas (2005-present), Mark Breland (2008-2020), Malik Scott (2020-present)

Managers: Jay Deas (2008-present), Shelly Finkel (2008-present), Al Haymon (2013-present)

Promoters: Golden Boy Promotions (2008-2015), DiBella Entertainment (2015-2019).

