Bocoran Contoh Soal UTBK SNBT Jurusan IPS Lengkap Jadwal Pelaksanaan Tes SNBT UTBK 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah contoh-contoh soal tes seleksi masuk perguruan tinggi negeri 2023.

Ada beberapa contoh soal yang dapat dijadikan sebagai bahan belajar untuk persiapan menghadapi tes seleksi masuk perguruan tinggi.

Selain contoh soal adapula jadwal dan tahapan UTBK SNBT 2023.

Perbanyak latihan soal serta membaca materi terkait dengan jurusan atau prodi yang akan Anda ambil.

Soal-soal yang ada dalam artikel ini hanya sebagai gambaran bagi yang mendaftar di jurusan IPS.

Saat ini sudah masuk tahap osialisasi UTBK/SNBT 1 Desember 2022 - 14 April 2023 dan pembuatan akun SNPMB 16 Februari - 3 Maret 2023.

Selanjutnya pendaftaran SNBT/UTBK: 23 Maret - 14 April 2023.

Soal IPS UTBK SNBT 2023:

1. Alexander Graham Bell dari Amerika selain terkenal sebagai penemu telpon juga terkenal sebagai penemu:

A. Radio

B. Mesin Uap

C. Piringan hitam

D. Kawat Pijar

2. Pengantar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disampaikan oleh pemerintah kepada

DPR RI setiap tahunnya disebut:

A. RAPBN

B. Pengantar RAPBN

C. RUU-RAPBN

D. Nota keuangan

3. Jika diasumsikan jumlah penduduk Indonesia saat ini 210 juta jiwa dan jumlah pendapatan nasionalnya

128.100 juta dollar Amerika Serikat, maka pendapatan perkpita penduduk Indonesia adalah:

A. 610 dollar AS

B. 601 dollar AS

C. 61,0 dollar AS

D. 60,1 dollar AS

4. Jika seseorang mengatakan bahwa ia seringkali berangkat ke sekolah mengendarai bus kota, artinya ia

berbicara menggunakan ukuran statistik:

A. Median

B. Modus

C. Rata-rata hitung

D. Rata-rata relatif

5. Salah satu organisasi PBB yang bertujuan untuk mengusahakan keadilan sosial ekonomi an meningkatkan

taraf hidup buruh pekerja adalah:

A. ILO

B. UNICEF

C. FAO

D. UNESCO