Kumpulan Soal Tes Seleksi PPPK 2023 Formasi Terampil-Pranata Komputer dan Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal tes seleksi PPPK 2023 Formasi Terampil Pranata Komputer.

Terdapat sejumlah soal yang disertai dengan kunci jawaban sebagai bahan untuk belajar dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian PPPK yang akan berlangsung.

Cermati setiap pertanyaan yang ada selanjutnya berikan jawaban Anda terlebih dahulu.

Setelah Anda menjawab maka sandingkan dengan kunci jawaban yang ada.

Semakin banyak Anda benar dalam menjawan soal menunjukan bahwa tingkat pemahaman Anda semakin baik.

Soal-soal Pranata Komputer yang dirangkum dalam artikel ini merupakan soal yang sudah pernah keluar sebelumnya.

• Kumpulan Soal Tes Seleksi PPPK 2023 Ahli Pratama Pranata Komputer Lengkap Kunci Jawaban

SOAL-SOAL TES SELEKSI PPPK TERAMPIL PRANATA KOMPUTER 2023:

1. Jenis server yang dapat berfungsi sebagai komputer lainnya untuk melakukan permintaan content dari sebuah intranet atau internet disebut...

a. Application server

b. FTP server

c. Web server

d. Proxy server

Jawaban : D

2. Berikut ini merupakan struktur data yang terdapat dalam bankers algorithm kecuali...

a. Need

b. Ostrich algorithm

c. Allocation

d. Available

Jawaban : B

3. Tipe ancaman yang sering ditemui pada cyber security yakni ketika pihak penyerang sudah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem yang menjadi target sasaran adalah...