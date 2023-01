Okupansi Hotel Aston, Jelang Imlek Kamar Sudah Terbooking 60 Persen Cap Go Meh 50 Persen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Jelang Imlek dan Cap Go Meh 2023 Public Relations Manager Aston Pontianak, Arifin mengungkapkan okupansi hotelnya sudah mulai terlihat meningkat.

Untuk periode Imlek yang bertepatan pada tanggal 22 Januari 2023 mendatang. Dari total 155 jumlah kamar yang ada tercatat 60 persen diantaranya sudah terbooking.

"Untuk periode Tahun Baru Imlek, 21-22 Januari 2023 okupansi sudah mencapai 60 persen," ungkap Arifin. Sabtu, 14 Januari 2023.

"Dan diperkirakan akan meningkat karena pas bersamaan di tahun ini Imlek nya di akhir pekan atau weekend," sambungnya.

Sementara untuk periode Cap Go Meh bertepatan pada hari Minggu, 5 Februari 2023, Arifin mejelaskan saat ini tercatat sudah terbooking sekitar 50 persen dari total jumlah kamar yang ada.

"Sedangkan untuk periode Cap Go Meh yaitu di tanggal 3-5 Feb 2023 masih dibawah 50 persen," ujarnya.

"Akan tetapi kami optimis angka ini akan mengalami peningkatan karena untuk tahun ini perayaan Cap Go Meh diselenggarakan kembali baik di Kota Singkawang maupun di Kota Pontianak," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Hotel Aston Pontianak saat ini sudah bersiap untuk menyemarakkan perayaan Imlek dan Cap Go Meh 2023 ini.

Apalagi Hotel Aston yang terletak di Jl Gajah Mada Pontianak, tempat yang tempat yang sangat strategis dan sangat kental dengan perayaan Imlek dan Cap Go Meh nya dari tahun ke tahun.

"Perayaan Imlek merupakan momen yang pastinya akan disambut dan dirayakan oleh masyarakat tionghoa, apalagi Hotel ASTON Pontianak terletak di Jalan Gajah Mada yang merupakan chinatown nya Kota Pontianak," ujarnya.

"Tentunya kami menyiapkan beberapa persiapan seperti dengan memasang dekorasi bernuansa Imlek di area hotel seperti lampion, nanas, dan photobooth."

"Selain itu juga, Hotel ASTON Pontianak menghadirkan Paket Makan Bersama keluarga khusus tanggal 21 dan 21 Januari 2023 di Dynasty Restaurant, dengan paket mulai dari Rp 470.000nett yang bisa untuk 3-4 Orang. Kemudian ada juga BBQ All You Can Eat Spesial Imlek di tanggal 21 Januari 2023 dengan harga Rp 110.000nett per orang," tutupnya. (*)

