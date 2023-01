Promo Makanan 13 Januari 2023, JCO Domino Pizza Geprek Bensu Chatime Dunkin Donuts Kopi Kenangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini ada pilihan promo makanan dan minuman yang bisa dinikmati hari ini Jumat 13 Januari 2023.

Jangan lewatkan beragam menu promo makanan dan minuman yang ditawarkan juga hemat dan terjangkau.

Saat ini ada promo makanan dominos pizza, promo makanan Dunkin Donuts, promo makanan Geprek Bensu, promo minuman Kopi Kenangan, promo makanan JCO, promo minuman Chatime, promo minuman Janji Jiwa, dan masih banyak promo lainnya.

Inilah selengkapnya beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Jumat 13 Januari 2023:

Geprek Bensu

Wowww Weekend di Geprek Bensu.

Weekend kamu harus seru dan menyenangkan.... Beli makan dengan promo Geprek Bensu, wowwwww banget.

Makan 3 Ayam + 3 Nasi + 3 Minum, mulai dari 57 ribuan aja loh.

Wowwwwwwww banget ya promonya.

Geprek Bensu emang selalu bisa bikin kamu Happy.

Tunggu apalagi, Ayooo order sekarang, Makan rame rame sama bestiee ataupun keluarga jadi makin mantap.

JCO

Here’s Sunny Latte to freshen up your sunny day.

Do you prefer an Iced or Hot Sunny Latte? Both are equally refreshing!