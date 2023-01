Live Score 8 Besar Malaysia Open 2023 Apriyani Rahayu/Siti Fadia vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Babak 8 Besar Malaysia Open 2023 mempertemukan sang juara bertahan sektor Ganda Putri asal Indonesia Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong asal Korea Selatan, Jumat 13 Januari 2023.

Duel Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong dijadwalkan menjadi match ketiga setelah Wang Zhi Yi vs An Se Young dan Carolina Marin vs Chen Yu Fei.

Adapun Jam Tayang Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong diperkirakan sekitar pukul 10.00 WIB.

Hal ini karena laga pertama dicourt 1 Wang Zhi Yi vs An Se Young mulai pada pukul 08.00 WIB.

8 Besar atau Peremapt Final Malaysia Open 2023 jadi pertemuan perdana bagi Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong.

Dengan demikian, maka baik Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti maupun Kim So Yeong/Kong Hee Yong buta kelebihan dan kelemahan masing-masing lawan.

Baca juga: Malaysia Open 2023 Pembuktian Kualitas Dejan Ferdinansyah/Gloria E Widjaja Walau Tak Dilirik PBSI

Kim So Yeong/Kong Hee Yong merupakan unggulan ketiga di Malaysia Open 2023.

Pasangan Ganda Putri Korea Selatan tersebut kini berada di Ranking ke-7 BWF dengan mencatatkan 132 kemenangan dan 50 kali kalah sejak dipasangkan.

Sementara itu Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti kini menduduki peringkat ke-11 BWF.

Pemenang dari laga 8 Besar Malaysia Open Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong akan menghadapi pemenang Chen Qing Chen/Jia Yi Fan vs Gabriele Stoeva/Stefani Stoeva.

Adapun link live hasil atau Live Score Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti tersedia diakhir artikel ini.

Jadwal dan Jam Tayang 8 Besar atau Perempat Final Malaysia Open 2023

Court 1 (mulai pukul 08.00 WIB)

* Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan). - Match ke-3.