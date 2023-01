Deretan Film Netflix Populer di Tahun 2022, Termasuk All of Us Are Dead dan Wednesday

All of Us Are Dead, Tayang di Netflix

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Banyak tayangan yang menarik yang bisa kamu tonton kembali di layanan digital Netflix.

Deretan film ini, bisa menjadi pencarian dan destinasi film selanjutnya jika kamu bingung mau nonton film apa.

Tentu saja, deretan film yang dibagikan ini adalah film-film yang populer dan banyak dilihat oleh masyarakat tahun 2022.

Ada Stranger Things, Twenty Five Twenty One, The Tinder Swindler hingga Wednesday.

Reaksi beragam ditunjukkan oleh para penggemar melalui media sosial.

Mereka berbagi kecintaan mereka terhadap tayangan favorit masing-masing dalam berbagai cara.

Mulai dari meme, kutipan favorit, karakter kegemaran, hingga fan art.

Tercatat ada lebih dari 6,9 juta post di media sosial sejak 1 Januari hingga 29 November 2022 tentang Netflix yang tayang di tahun 2022.

Berikut ini daftar 10 tayangan Netflix yang jadi perbincangan publik.

1. All of Us Are Dead

All of Us Are Dead. (Netflix)

Selanjunya ada All of Us Are Dead yang menghadirkan kisah sejumlah murid SMA yang terperangkap di sekolah mereka kala wabah virus zombie melanda.

Aksi laga yang mendebarkan serta momen-momen yang mencengangkan memantik kreativitas warganet, seperti menanggapi karakter Gwinam yang tahan menghadapi segala bahaya dengan jenaka melalui meme maupun tangkapan layar.

Isu perundungan yang tampil di serial ini juga membuat penggemar terdorong untuk berbagi mengenai pengalaman mereka sendiri dan dampak panjang dari tindakan tersebut.

2. Extraordinary Attorney Woo