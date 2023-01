Rekap Daftar Wakil Indonesia Lolos 16 Besar Malaysia Open 2023 Sementara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Wakil Indonesia mempunyai langkah baik di Malaysia Open 2023.

Dua dari 10 wakil Indonesia yang turun dihari pertama babak 32 besar telah memastikan diri melaju ke babak 16 Besar.

Adapun dua wakil Indonesia yang sementara ini melaju ke babak 16 Besar adalah Gregoria Mariska Tunjung dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.

Gregoria Mariska Tunjung berhasil menekuk He Bing Jiao dua set langsung pada laga pembuka Malaysia Open 2023.

Kemenangan ini pun membuat Jorji julukannya memperbaiki rekor pertemuan dengan He Bing Jiao.

Sebelumnya He Bing Jiao selalu menang saat bentrok dengan Gregoria Mariska Tunjung diberbagai turnamen.

Dengan ini skor Head to head antara Gregoria Mariska Tunjung vs He Bing Jiao adalah 1-3.

Sedangkan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi berhasil menumbangkan Margot Lambert/Anne Tran.

Ana/Tiwi julukan Ganda Putri Indonesia itu pun mempunyai catatan Head to head dan rekor pertemuan yang baik yakni 2-1.

Gregoria Mariska Tunjung sendiri akan menunggu pemenang dari Aakarshi Kashyap vs Wen Chi Hsu.

Sementara Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi akan menghadapi Chen Qing Chen/Jia Yi Fan.

Wakil Indonesia untuk melaju ke babak 16 besar pun berpeluang semakin bertambah.

Pasalnya masih ada delapan wakil Indonesia lainnya yang akan berlaga di hari pertama ini.

Kolase He Bing Jiao dan Gregoria Mariska Tunjung. Jorji berhasil revans atas He Bing Jiao (Kolase Tribun Pontianak)

Berikut Daftar Wakil Indonesia yang Lolos 16 Besar Malaysia Open 2023