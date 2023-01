TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek link Live Streaming Malaysia Open 2023 gratis di Tv Online INews TV dan RCTI+ diakhir artikel ini.

Diketahui, Malaysia Open 2023 dijadwalkan bergulir pada 10-15 Januari 2023.

Indonesia sendiri mengirimkan 17 wakil terbaiknya untuk berlaga di Negeri Jiran tersebut.

Dari 17 wakil yang diturunkan, satu diantaranya adalah juara bertahan.

Adalah pasangan Ganda Putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang keluar sebagai kampiun pada Malaysia Open 2022.

Para wakil Indonesia ini pun langsung menghadapi lawan-lawan yang cukup sulit.

Baca juga: 3 Sektor Unggulan Indonesia di Malaysia Open 2023 Dibeberkan Rionny Mainaky

Khususnya bagi Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.

Pasalnya dua sektor ganda itu akan menghadapi wakil tuan rumah mulai dari putaran pertama.

Turnamen BWF Super 1000 ini pun direncanakan akan tayang di INews TV.

Tak hanya di babak 32 besar, INews TV diagendakan menyajikan laga-laga Malaysia Open 2023 hingga ke babak Final.

Adapun Jam Tayang babak 32 besar adalah pukul 09.00-19.00 WIB.

Baca juga: Jadwal Jam Tayang Malaysia Open 2023 Live di INews TV Lengkap 10-15 Januari 2023

Logo Malaysia Open 2023 (TRIBUNPONTIANAK)

Hasil drawing Malaysia Open 2023

Tunggal Putra

Jonatan Christie [5] vs Wang Tzu Wei

Anthony Sinisuka Ginting [6] vs Angus Ng Ka Long

Shesar Hiren Rhustavito vs Kunlavut Vitidsarn [8]

Chico Aura Dwi Wardoyo vs HK Vittinghus