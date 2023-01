Connect With The R Spirit di Tahun Baru 2023, Yamaha Rilis Warna Baru All New R15 Connected

Yamaha Rilis Warna Baru All New R15 Connected.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mengawali tahun baru 2023, Yamaha memanjakan konsumen dengan peluncuran warna baru line up motor unggulan.

Dari lini sport, di Januari ini Yamaha merilis warna terbaru All New R15 Connected yang hadir guna memenuhi kebutuhan pecinta motor berslogan “Connect with The R Spirit” itu.

Yamaha All New R15 Connected warna teranyar Aggressive Grey telah tersedia dengan mengusung konsep Liberate The Rage, menggambarkan motor berperforma tinggi dengan karakter racy yang kuat untuk mendukung aktivitas di perkotaan.

Berkendara pun semakin percaya diri menggunakan Yamaha All New R15 Connected yang merepresentasikan motor R Series dengan keunggulan racy yang kental di jalanan kota.

Tampilan Yamaha All New R15 Connected dengan warna Aggressive Grey mampu menarik perhatian.

Didominasi warna abu-abu pada body motor, daya tariknya bertambah dengan diberikannya aksen warna kuning.

Menariknya lagi, pada velg juga dilabur dengan warna kuning yang kian mempertegas kualitas racy motor ini.

”Motor sport selalu memiliki penggemarnya, sesuai dengan karakternya dan hobi mereka. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Yamaha meluncurkan warna baru All New R15 Connected yang juga dibekali berbagai fitur dan teknologi update seperti Y-Connect. Menggunakan All New R15 Connected warna teranyar ini pun akan semakin meningkatkan rasa percaya diri, sehingga layak menemani biker sebagai partner berkendara,” ungkap Antonius Widiantoro, Asst. General Manager Marketing – Public Relations PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Yamaha All New R15 Connected warna baru ini dipasarkan seharga Rp 39.740.000 on the road Jakarta.

Yamaha All New R15 Connected Series terdiri dari dua varian yaitu Yamaha All New R15M Connected-ABS dan Yamaha All New R15 Connected. Yamaha All New R15 Connected memiliki desain generasi terbaru R-Series dengan R-DNA, tampilan terbarunya terlihat dari M-Shaped Intake Duct yang merupakan saluran udara berbentuk M diadopsi dari gaya YZR-M1.

Fitur-fitur canggih Yamaha All New R15 Connected diantaranya Traction Control System (TCS) yang berfungsi mencegah ban belakang kehilangan traksi (selip) saat motor sedang berakselerasi di segala kondisi permukaan jalan.

Lalu terdapat Dual Channel Anti-lock Braking System (ABS)* yang membuat kontrol pengereman semakin optimal.

Makin lengkap dengan teknologi Y-Connect yang dapat menghubungkan sepeda motor dengan smartphone pengendara melalui koneksi bluetooth, sehingga berkendara semakin mudah dan praktis.

Performa Yamaha All New R15 Connected optimal berkat mesin berkapasitas 155cc SOHC, 4 katup dan berpendingin cairan.