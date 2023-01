Jadwal Lengkap Tinju Dunia Sebelum Laga Utama Gervonta Davis vs Hector Luis Garcia Live di TV Online

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia Gervonta Davis vs Hector Luis Garcia jadi laga utama Premier Boxing Championship (PBC) pada Sabtu 9 Januari 2023 waktu Amerika Serikat.

Nemun sebelum laga utama ini yang diagendakan 12 ronde ini tersaji, sejumlah laga undercard dan main card juga patut disaksikan.

Pasalnya pada Tinju Dunia yang berlangsung di Capital One Arena, Washington tersebut tersaji sejumlah laga sengit.

Diantaranya adalah Jaron Ennis yang akan menghadapi Karen Chukhadzhian ntuk memperebutkan gelar kelas welter IBF sementara.

Laga kelas welter lainnya akan menampilkan Rashidi Ellis vs Roiman Villa.

Membuka kartu akan menjadi mantan juara kelas menengah WBO Demetrius Andrade vs Demond Nicholson.

Tinju Dunia ini live di Tv Online Show Time Pay-per-view dan PPV.Com.

Untuk menyaksikannya harus ada biaya yang digelontorkan untuk berlangganan sekitar $ 74,99 untuk bayar-per-tayang.

Adapun Jam Tayang Tinju Dunia tersebut adalah pukul 21.00 ET / 02.00 GMT untuk sejumlah kartu utama.

Laga utama Gervonta Davis vs Hector Luis Garcia sendiri dijadwalkan pada 12 am ET / 5 am GMT.

Dengan demikian di Indonesia Jadwal Jam Tayang Tinju Dunia Gervonta Davis vs Hector Luis Garcia adalah Minggu pukul 12.00 WIB atau siang hari.

Berikut Jadwal Lengkap Tinju Dunia sebelum Laga Utama Gervonta Davis vs Hector Luis Garcia

* Laga Utama: Gervonta Davis vs. Hector Luis Garcia; Lightweight

* Main Card:

Jaron Ennis vs. Karen Chukhadzhian; Welterweight

Rashidi Ellis vs. Roiman Villa; Welterweight

Demetrius Andrade vs. Demond Nicholson; Super middleweight.

