Jurnalis Tribun Pontianak Menang IOH Journalist Competition, Hadiri Mobile World Congress Barcelona

Tribun Pontianak/Nina Soraya

President Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha menyerahkan hadiah IOH Journalist Competition 2022 untuk pemenang best of the best kategori penulisan artikel pada Rabu, 4 Januari 2023. Jurnalis Tribun Pontianak, Nina Soraya berhasil memenangkan grandprize IOH Journalist Competition 2022 berupa perjalanan menghadiri Mobile World Congress 2023 di Barcelona.