Klasemen AFF Cup 2022 Hari Ini Update Posisi Timnas Indonesia dan Thailand

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut klasemen AFF Cup 2022 hari ini Senin 2 Januari 2023.

Klasemen akhir Piala AFF 2022 grup A dan B akan ditentukan pada laga terakhir yang berlangsung 2 dan 3 Januari 2023.

Hari kepastian juara dan runner up grup A akan diketahui usai laga Indonesia vs Filipina dan Thailand vs Kamboja yang digelar serentak pukul 19.30 WIB malam ini.

Di grup A Timnas Thailand mengoleksi tujuh poin, sama dengan Timnas Indonesia.

Hanya saja Thailand unggul selisih gol dari Timnas Indonesia.

Adapun di posisi ketiga ada Kamboja dengan enam poin.

Kamboja wajib menang atas Thailand untuk menorehkan sejarah lolos ke babak semifinal.

Di grup B persaingan juga tak kalah sengit.

Vietnam memimpin klasemen sementara dengan tujuh poin sama dengan raihan Singapore di posisi kedua.

Vientam juga unggul selisih gol dari Singapore.

Sementara peringkat ketiga ada Malaysia dengan enam poin.

Malaysia akan melakoni laga penentuan menghadapi Singapore di Stadio Bukit Jalil.

Kemenangan menjadi wajib untuk lolos ke semifinal.

Sementara Vietnam akan berhadapan dengan Myanmar di laga terakhir dan sudah dipastikan tersingkir.

