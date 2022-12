Soal Formatif Tes Seleksi PPPK Guru 2023 dan Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal tes seleksi PPPK soal Formatif.

Ada beberapa soal yang dilengkapi dengan kunci jawaban sehingga Anda bisa mengoreksi.

Carilah referensi lainnya untuk menambah wawasan sehingga Anda semakin siap menghadapi ujian PPPK.

Latihan soal merupakan satu diantara cara belajar efektif untuk mempersiapkan diri.

Soal-soal yang dirangkum dalam artikel ini merupakan kisi-kisi soal Formatif ataupun soal yang pernah keluar sebelumnya.

Besar kemungkinan soal serupa bahkan yang mirip juga akan keluar saat tes seleksi PPPK nantinya.

Soal-soal Tes PPPK Formatif

1. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning :

1) Penentuan Pertanyaan Mendasar,

2) Mendesain Perencanaan Proyek,

3) Menyusun Jadwal (Create a Schedule),

4) Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek (Monitor the

Students and the Progress of the Project),

5) Menguji Hasil (Assess the Outcome),

6) Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience).

Urutan yang benar adalah ....

A. 1-2-3-4-5-6

B. 1-2-4-3-5-6

C. 1-3-2-4-5-6

D. 1-3-2-5-6-4

E. 1-2-3-5-4-6

Jawaban: A

2. Pada proses pembelajaran seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap prilaku siswa, maka Instrumen yang diguanakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah....

A. Pedoman observasi