Kalender 2023 Liga 1 Indonesia Putaran Kedua Lanjut Januari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut update perkiraan lanjutan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Indoensia musim 2022-2023.

Hingga kini PT LIB bersama PSSI belum menentukan jadwal kepastian lanjutan Liga 1 Indonesia 2022 yang akan memasuki putaran kedua.

Begitu pula dengan Liga 2 Indonesia yang masih belum bergulir pasca tragedi Kanjuruhan Malang.

Namun diprediksi Liga 1 dan Liga 3 akan dilanjutkan pada Januari ini.

• Kabar Skuad Persib Bandung Hari Ini di Sela Liburan Liga 1, Ciro Alves Jaga Fisik

Seperti diketahui pasca tragedi Kanjuruhan Malanag kompetisi Liga 1 Indonesia dilanjutkan kembali dengan sistem bubble.

Dan rencananya setelah putara pertama tuntas, kompetisi dilanjutkan dengan sistem home and away.

Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru (LIB), Sudjarno, sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya menargetkan putaran kedua Liga 1 2022/2023 digelar pada 14 Januari 2023.

Setelah pekan ke-17 berakhir, PT LIB memutuskan untuk memberikan jeda waktu istirahat kepada klub.

Jeda itu diberikan mulai 25 Desember 2022 sampai 13 Januari 2023, artinya ada 20 hari klub tidak akan bertanding.

PT LIB memutuskan itu karena ada Piala AFF 2022 yang tengah bertanding.

Diperkirakan biasanya setelah Liga 1 Indonesia bergulir secara normal kemungkinan besar akan dilanjutkan dengan Liga 2 Indonesia.

"Selama Piala AFF 2022 kami tidak bertanding tapi kami berharap pada 14 Januari 2023 putaran kedua Liga 1 2022/2023 bisa berjalan," kata Sudjarno.

• Kondisi Skuad Persija Jakarta Jelang Putaran Kedua Liga 1 Indonesia 2022

Selama jeda Liga 1 2022/2023, Sudjarno mengatakan ada tiga pertandingan tunda yang akan bertanding.

Tiga pertandingan itu yakni Persib Bandung Vs Persija Jakarta, PSIS Semarang Vs Bhayangkara FC, dan Barito Putera Vs PSM Makassar.