Promo Makanan 29 Desember 2022, JCO Dunkin Donuts Domino Pizza Geprek Bensu Chatime Kopi Kenangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikmati beragam promo makanan hingga minuman yang bisa dinikmati hari ini Kamis 29 Desember 2022.

Terdapat beragam promo makanan dan minuman dapat menjadi pilihan hemat.

Diantara promo makanan dan minuman saat ini adalah promo makanan JCO, promo makanan Geprek Bensu, promo makanan Dunkin Donuts, promo makanan dominos pizza, promo minuman Kopi Kenangan, promo minuman Chatime, promo minuman Janji Jiwa, dan masih banyak promo makanan lainnya.

Inilah rangkumanberagam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Kamis 29 Desember 2022:

promo makanan Domino's Pizza

BIG PARTY Needs a BIG 'MEAL' DEAL!!

ORDER for today's Party or SAVE for New Year Celebration.

CUMA 160rb-an bisa sharing s/d 6 orang.

Udah lengkap 6 Item mulai dari Medium Pizza, Sides, Chicken & Dessert. Berlaku kelipatan #call 1500366 #orderonline dominos.co.id.

promo makanan Dunkin Donuts

Let’s get the party started.

Gratis donut classic setiap pembelian Iced Pandan Latte / Coollata Pandan Latte hari ini di DUNKIN’

promo makanan Geprek Bensu

Selalu ngiler kalau udah liat sambal Geprek Bensu.