Kapan Kick Off Putaran Kedua Liga 1 Indonesia 2022 ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Putaran pertama Liga 1 Indonesia 2022 tuntas pada Sabtu 24 Desember 2022.

Lantas kapan putara kedua Liga 1 Indonesia 2022 dimulai kembali ?

Seperti diketahui pasca tragedi Kanjuruhan Malanag kompetisi Liga 1 Indonesia dilanjutkan kembali dengan sistem bubble.

Dan rencananya setelah putara pertama tuntas, kompetisi dilanjutkan dengan sistem home and away.

Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru (LIB), Sudjarno, mengatakan bahwa pihaknya menargetkan putaran kedua Liga 1 2022/2023 digelar pada 14 Januari 2023.

Itu berarti pertandingan pekan ke-18 Liga 1 2022/2023 akan bersamaan dengan laga Piala AFF 2022 yang sudah memasuki fase final.

Setelah pekan ke-17 berakhir, PT LIB memutuskan untuk memberikan jeda waktu istirahat kepada klub.

Jeda itu diberikan mulai 25 Desember 2022 sampai 13 Januari 2023, artinya ada 20 hari klub tidak akan bertanding.

PT LIB memutuskan itu karena ada Piala AFF 2022 yang tengah bertanding.

Namun ketika Piala AFF memasuki fase final, PT LIB akan kembali memulai putaran kedua Liga 1 2022/2023 pada 14 Januari 2023.

"Selama Piala AFF 2022 kami tidak bertanding tapi kami berharap pada 14 Januari 2023 putaran kedua Liga 1 2022/2023 bisa berjalan," kata Sudjarno.

Selama jeda Liga 1 2022/2023, Sudjarno mengatakan ada tiga pertandingan tunda yang akan bertanding.

Tiga pertandingan itu yakni Persib Bandung Vs Persija Jakarta, PSIS Semarang Vs Bhayangkara FC, dan Barito Putera Vs PSM Makassar.

Sudjarno belum bisa memastikan apakah ketiga pertandingan tunda itu digelar di kandang tim tuan rumah dengan penonton atau tidak.