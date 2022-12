Gratis Download Twibbon Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Lengkap Cara Menggunakannya. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Link gratis download Twibbon ucapan selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 lengkap cara menggunakannya.

Peringatan Natal setiap 25 Desember ini menjadi salah satu yang dinantikan umat Kristiani setiap tahunnya.

Karena selain memperingati kelahiran Yesus, Natal juga menjadi waktu yang tepat berkumpul bersama keluarga.

Hari Natal tahun ini juga akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena masih ada pembatasan PPKM karena pandemi Covid-19.

Tahun ini Umat Kristiani akan lebih hikmat menjalankan Hari Natal dan menyambut Tahun Baru 2023.

Untuk itu berikut kami sajikan sejumlah Ucapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 terbaru dalam bahas Inggris dan Indonesia:

- “I wish you a wonderful and magical holiday season. I wish you have a great Christmas! Happy Christmas Evening.” Saya berharap kamu mendapatkan musim liburan yang indah dan ajaib. Saya berharap kamu memiliki Natal yang hebat! Selamat Malam Natal.

- “This giving season could be the start of a better life for you. May you have a beautiful Christmas!” Musim berbagi ini semoga menjadi awal kehidupan yang lebih baik untukmu. Semoga kamu memiliki Natal yang indah!”

- “I wish the night sky is nice to you during the holidays and the rest of the year. I wish you have a great Christmas!” Saya berharap langit malam akan menyenangkan bagi Anda selama liburan hingga akhir tahun ini. Semoga Anda memiliki Natal yang luar biasa!

- "It's Christmas time! Wishing you spend a day with joy and laughter. Natal telah datang! Semoga harimu penuh dengan kegembiraan dan tawa.

- "It's the most wonderful time of the year, and I hope it's your most wonderful time of the year too. May the magic of Christmas fill every corner of your heart and home. Merry Christmas!" Saat ini adalah waktu terindah sepanjang tahun ini bagiku, dan semoga ini juga menjadi waktu terindah untukmu. Semoga keajaiban Natal bisa mengisi setiap sudut hati dan rumahmu. Selamat Hari Natal!"

- "I hope you have the warmest Christmas night with your family. Merry Christmas!" Aku berharap kamu akan memiliki malam Natal paling hangat bersama keluargamu. Selamat Hari Natal!"

- "Merry Christmas! I wish you love, joy, and peace not only for today, but forever and always." Selamat Hari Natal! Aku berharap kamu akan dilimpahi cinta, kegembiraan, dan kedamaian, tidak hanya hari ini tapi selalu dan selamanya."

- "I wish God bless you with tons of happiness this season. Merry Christmas!". Aku harap Tuhan memberkatimu dengan banyak kebahagiaan musim ini. Selamat Hari Natal!