Top Skor Piala AFF 2022! Persaingan Ketat Kenshiro Daniels, Peeradol Chamratsamee dan Reung Bunheing

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Perebutan sepatu emas Piala AFF 2022 semakin panas, total sudah ada 3 nama yang bersaing ketat di Top Skor.

Turnamen Piala AFF 2022 sudah melangsungkan pertandingannya sejak 20 Desember 2022.

Total sudah ada empat pertandingan yang berlangsung.

Pertandingan tersebut melibatkan Kamboja vs Filipina, Brunei vs Thailand, Myanmar Vs Malaysia dan Laos Vs Vietnam.

Dari keempat pertandingan tersebut total sudah ada 17 gol yang tercipta.

Ada tiga nama yang bersaing ketat di Top Skor sementara Piala AFF 2022 dengan perolehan 2 golnya.

Nama-nama tersebut adalah Kenshiro Daniels (Filipina), Peeradon Chamratsamee (Thailand), Reung Bunheing (Kamboja).

Reung Bungheing berhasil mencetak gol pada pertandingan Kamboja vs Filipina Selasa 20 Desember 2022 pukul 17.00 WIB.

Dalam pertandingan tersebut, Kamboja berhasil memangkan pertandingan dengan skor 3-2.

Reung Bungheing berhasil mencetak gol pada menit ke-16 dan 59.

Sedangkan pada pertandingan yang sama Kenshiro Daniels asal Filipina berhasil mencetak dua gol pada menit ke- 41 dan 55.

Sedangkan Peeradon Chamratsamee berhasil mencetak dua gol pada pertandingan Brunei vs Thailand Selasa 20 Desember 2022.

Dalam pertandingan ini, Thailand yang bertindak sebagai tim tamu berhasil memenangkan pertandingan ini dengan skor 5 gol tanpa balas.

Peeradol Chamratsamee berhasil mencetak dua gol dipenghujung pertandingan pada menit ke-91 dan 93.