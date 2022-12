Contoh Soal Pranata Komputer Tes Seleksi PPPK 2023 dan Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-saol Pranata Komputer Tes Seleksi PPPK 2023.

Ada beberapa soal yang dilengkapi dengan kunci jawaban.

Pranata Komputer merupakan satu jurasan atau formasi yang selalu dibuka setiap kali ada penerima PPPK ataupun CPNS.

Persiapkan diri Anda dengan sebaik mungkin untuk menghadapi tes seleksi PPPK yang akan berlangsung.

Perbanyak latihan soal dan membaca materi terkait.

Semakin banyak Anda latihan soal maka semakin besar peluang soal-soal tersebut akan keluar saat dilangsungkan tes PPPK.

Mungkin saja dari beberapa soal yang ada dalam artikel ini akan keluar saat dilangsungkan tes PPPK.

Soal Pranta Komputer PPPK 2023:

1. Variabel yang didefinisikan diluar fungsi mana pun merupakan definisi dari ….

A. variabel statis

B. variabel eksternal

C. variabel otomatis

D. variabel internal

2. Arti dari tanda <> adalah ….

A. tidak sama dengan

B. sama dengan

C. lebih besar

D. lebih kecil

3. Bila Anda ingin memunculkan dokumen Anda yang berisi gambar-gambar, maka Anda harus menentukan drive tempat dokumen tersebut dengan cara klik tombol ….

A. drop down look in

B open

C. toolbar picture

D. insert picture