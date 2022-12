Kalender 2023 Hari Penting Sepanjang Maret Ada Momen Hari Kopi Nasional

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kalender 2023 beberapa saat lagi akan datang.

Desember 2022 sudah memasuki pekan ketiga.

Sekitar sepekan lagi Tahun 2022 bakal berakhir dan digantikan dengan Kalender 2023.

Terdapat hari-hari penting setiap bulanya

Termasuk di antaranya pada bulan Maret Kalender 2023.

Beberapa di antaranya adalah Hari Kehakiman nasional pada 1 Maret

Tak hanya itu, 1 Maret juga diperingati sebagai Hari Peringatan Serangan Umum di Yogyakarta dan Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Berikut ini momen dan hari penting sepanjang bulan Maret 2023

2 Maret: Hari Lahir (Harlah) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama

6 Maret: Hari Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad)

6 Maret: Hari Konvensi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

8 Maret: Hari Wanita/Perempuan Internasional

9 Maret: Hari Wanita Indonesia

9 Maret: Hari Musik Nasional [10]