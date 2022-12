Jawaban Soal PAS Fiqih Kelas 1 SD Semester 1, Latihan UAS Tahun 2022 Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah soal dan kunci jawaban UAS Fiqih kelas 1 SD untuk Semester 1 ( ganjil ) tahun 2022.

Adapun PAS (Penilaian Akhir Semester ) atau Ulangan Akhir Semester ( UAS ) Fiqih dilaksanakan pada tiap akhir semester ganjil bertujuan menguji capaian pembelajaran selama 6 bulan (semester satu).

Selain itu, soal dan kunci jawaban ini juga untuk siswa mempersiapkan diri agar bisa menjalani Ulangan Akhir Semester atau UAS dengan lancar.

Untuk soal dan kunci jawaban UAS / PAS Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023 dalam bentuk pilihan ganda dan essay.

Inilah soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS pelajaran Fiqih untuk siswa kelas 1 SD Semester ganjil dilansir dari sejumlah sumber:

1. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhaduanna … lanjutan bacaan syahadat adalah….

A. Muhammadar rasullulah

B. Allahu akbar

C. Subhanallah

2. Lafal syahadat yang menyatakan tentang keesaan Allah SWT. Disebut syahadat….

A. Rasul B. Tauhud C. Malaikat

3. Nabi yang disebutkan dalam syahadat rasul adalah….

A. Isa, A.S B. Daud, A.S C. Muhammad, A.S

4. Manakah dari “ Asyhadu alla ilahaillah”.adalah….