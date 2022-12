Kalender 2023 Tinju Dunia Update: Gervonta Davis, Artur Beterbiev Hingga Junior Pacquiao Naik Ring

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kalender 2023 Tinju Dunia bulan Januari menyajikan sejumlah laga yang seru dan patut untuk disaksikan.

Diantaranya adalah Gervonta Davis yang melakukan laga pemanasan menghadapi Hector Luis Garcia pada 7 Januari di Washington DC.

Hector Luis Garcia sejatinya bukanlah petinju kacangan karena pemegang salah satu sabuk juara kelas bulu.

Selanjutnya junior Manny Pacquiao yakni Jerwin Ancajas memutuskan naik kelas setelah gagal dua kali merebut sabuk IBF pada divisi sebelumnya dari Fernando Daniel Martinez.

Jerwin Ancajas dua kali dipermalukan oleh Fernando Daniel Martinez.

Laga yang cukup dinantikan adalah Artur Beterbiev sang raja KO asal Rusia yang bermukim di Kanada menghadapi Anthony Yarde.

Jika berhasil mempertahankan sabuk juara miliknya, Artur Beterbiev semakin dekat untuk penyatuan gelar menghadapi Dmitry Bivol guna menjadi Juara Tak Terbantahkan kelas berat ringan.

Duel Chris Eubank Jr vs Liam Smith juga tak boleh dilewatkan.

Pasalnya ini akan jadi laga yang bakal sulit bagi Chris Eubank Jr setelah batal menghadapi Conor Benn yang terbukti mengonsumsi zat narkoba.

Berikut Kalender 2023 Tinju Dunia Januari

* Jumat 6 Januari (waktu setempat)

Osaka, Jepang

Daniel Valladares ( No. 6 ) vs. Ginjiro Shigeoka ( No. 8 )

12 ronde – kelas jerami (untuk gelar IBF Valladares)

Masataka Taniguchi ( No. 3 ) vs. Melvin Jerusalem

12 ronde – kelas jerami (untuk gelar WBO Taniguchi)

Yoshimitsu Kimura vs. Masanori Rikiishi

12 ronde – kelas welter junior