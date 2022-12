Jawaban Soal UAS Akidah Akhlak Kelas 2 SD Semester 1, Latihan PAS Tahun 2022 Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk kita pelajari bersama soal dan kunci jawaban UAS Akidah Akhlak kelas 2 SD untuk Semester 1 ( Ganjil ) tahun 2022.

Untuk soal PAS (Penilaian Akhir Semester ) atau Ulangan Akhir Semester ( UAS ) Akidah Akhlak dilaksanakan pada tiap akhir semester ganjil bertujuan menguji capaian pembelajaran selama 6 bulan (semester satu).

Untuk mengerjakan UAS dan ujian lainnya, hal ini bisa dibiasakan dengan mengerjakan contoh soal yang ada.

Sehingga siswa mempersiapkan diri untuk bisa menjalani Ujian Akhir Semester atau UAS dengan lancar.

Untuk soal dan kunci jawaban UAS / PAS Akidah Akhlak disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan essay dilansir dari kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023

Inilah soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS pelajaran Akidah Akhlak untuk siswa kelas 2 SD Semester Ganjil dilansir dari sejumlah sumber:

1. Anjuran membaca Ta’awudz sebelum kita membaca al Qur’an, terdapat pada Al Qur’an surah …

a. An Nahl ayat 89 b. An Nahl ayat 98 c. An Nahl ayat 99

2. Salah satu manfaat membaca kalimat tayyibah ta’awudz ialah …

a. Melindungi diri dari segala kejahatan

b. Menambah dan menimbulkan hawa nafsu

c. Menjadikan hati gelisah

3. Bumi kita dilindungi oleh Allah swt dari benda benda luar angkasa, supaya tidak jatuh ke bumi. Ini semua karena ALLAH SWT memiliki sifat …

a. Al Waliy b. Al hafiz c. Al Khaliq