Heboh Harga BBM Naik 17 Desember, Cek Harga Resmi Peralite dan Solar Terbaru di SPBU Pertamina

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Heboh kabar menyebutkan PT Pertamina kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak BBM mulai hari ini, Sabtu 17 Desember 2022.

Dalam kalab yang Viral Media Sosial itu menyatakan bahwa harga BBM yang mengalami kenaikan yakni BBM Subsidi seperti Solar dan Pertalite.

Kabar yang belum jelas kebenarannya itu juga membandingkan harga BBM Pertamina sebelum dan sesudah mengalami perubahan harga.

Menyikapi hal itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting membantah informasi tersebut.

Ia menegaskan, tidak ada kenaikan harga BBM Pertamina per 17 Desember 2022.

"Tidak benar itu," ujar Irto, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu 17 Desember 2022.

Menurut dia, pihaknya melakukan penyesuaian harga BBM Pertamina terakhir pada 1 Desember 2022.

"Untuk kenaikan harga BBM terakhir tanggal 1 Desember 2022," kata dia.

Terkait beredarnya kabar kenaikan BBM itu, Irto mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap isu yang belum jelas sumbernya.

Adapun masyarakat dapat mengecek harga BBM Pertamina terbaru melalui situs ini.

Daftar Harga BBM Pertamina per 17 Desember 2022

Per 1 Desember 2022, harga Pertamax Turbo di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Aceh naik Rp 900 per liter, menjadi Rp 15.200 per liter dari sebelumnya Rp 14.300.

Kemudian, harga Dexlite di wilayah yang sama menjadi Rp 18.300 dari awalnya Rp 18.000 per liter, atau naik Rp 300 per liter.

Adapun Pertamina Dex juga naik Rp 250 per liter menjadi 18.800, dari sebelumnya Rp 18.550 per liter.