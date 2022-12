10 Ucapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Bahasa Inggris dan Terjemahannya Cocok Jadi Status Medsos

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut 10 Ucapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya.

10 Ucapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 cocok dijadikan status media sosial atau Medsos.

Ucapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 sebagai ungkapan perasaan kamu dalam menyambut hari Natal 2022.

Hari Natal 2022 merupakan pesta keagamaan umat Kristen yang diperingati setiap tahun.

Perayaan keagamaan ini dirayakan umat Kristiani pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya.

Baca juga: Kumpulan Pantun Natal 2022

Natal 2022 dirayakan untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus.

Kelahiran Yesus Kristus menjadi sumber sukacita bagi umat manusia.

Rayakan suka cita Natal 2022 dengan saling memberikan Ucapan selamat.

Ucapan diberikan melalui pesan pribadi, status media sosial maupun pada kartu Natal 2022.

Berikut Ucapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya:

1. I’m so lucky to be spending another Christmas with you.

May joy and peace from God accompany you.

Arti: Aku sangat beruntung bisa menghabiskan Natal lainnya bersama kamu.

Semoga sukacita dan kedamaian dari Tuhan menyertai kamu.