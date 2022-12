Wasit Asal Polandia Akan Pimpin Pertandingan Final Piala Dunia 2022 Argentina vs Prancis

Pertandingan Final Piala Dunia 2022 yang mempertemukan Argentina vs Prancis akan digelar pada Minggu 18 Desember 2022 pukul 22.00 WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertandingan final Piala Dunia 2022 Qatar antara Agrentina vs Prancis yang akan berlangsung di Lusail Stadium, Qatar pada Minggu 18 Desember 2022 pukul 22.00 WIB akan dipimpin wasit dari Polandia.

Hal tersebut terkonfirmasi FIFA melalui situs resminya, yang mengumumkan sosok wasit final Piala Dunia 2022 Qatar pada Jumat 16 Desember 2022.

Wasit final Piala Dunia 2022 tersebut adalah Szymon Marciniak, pria asal Polandia. Szymon Marciniak mengalahkan empat kandidat lainnya.

Yaitu Anthony Taylor (Inggris), Danny Makkelie (Belanda), Abdulrahman Al-Jassim (Qatar), dan Mustapha Ghorbal (Aljazair).

Untuk diketahui, sebelumnya Szymon Marciniak sudah melakoni tiga laga yaitu Kamerun vs Brasil, Portugal vs Ghana, dan Jepang vs Kroasia.

Dari tiga laga tersebut, dia sudah mengeluarkan tujuh kartu kuning. Sementara kartu merah belum pernah dia keluarkan.

Pada laga Argentina vs Prancis nanti, dia akan didampinig oleh Pawe, Sokolnicki, dan Tomasz Listkiewicz.

Pengalaman Szymon Marciniak

Karier Szymon Marciniak sebagai wasit FIFA sejak 2011. Selama 11 tahun berkarier, beberapa laga penting pernah dia pimpin.

Dia pernah memimpin pertandingan tiga laga di Euro 2016 dan final Piala Super Eropa 2018, Real Madrid vs Atletico Madrid. Selain itu, dia juga langganan wasit Liga Champions dan Liga Europa.

Profil Szymon Marciniak

Nama : Syzmon Marciniak

Tempat lahir : Plock, Polandia

Tanggal lahir : 7 Januari 1981

Kewarganegaraan : Polandia

Debut : 2002

Debut di liga : 18 April 2009

Wasit FIFA : Sejak 2011

Total penampilan : 548

Total kartu kuning yang pernah dikeluarkan : 2208

Total kartu merah yang pernah dikeluarkan : 67

Total penalti yang pernah diberikan : 244

Sementara pada pertandingan perebutan medali perunggu atau peringkat tiga, Kroasia vs Maroko, akan dipimpin oleh Abdulrahman Al-Jassim (Aljazair).

Abdulrahman Al-Jassim sebelumnya pernah memimpin laga Amerika Serikat vs Wales pada babak penyisihan grup Piala Dunia 2022.

Pengalamannya di laga penting juga pernah dicoba, yakni pada partai final Piala Dunia Antarklub 2019, Liverpool vs Flamengo.