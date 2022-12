Prediksi Juara 3 Piala Dunia 2022 Maroko Vs Kroasia! Hakim Ziyech Sumbangkan Seluruh Bonusnya

Gelandang Maroko #07 Hakim Ziyech bereaksi saat ia digantikan dalam pertandingan sepak bola perempat final Piala Dunia Qatar 2022 antara Maroko dan Portugal di Stadion Al-Thumama di Doha pada 10 Desember 2022. Berikut ini prediksi juara 3 Piala Dunia 2022 yang mempertemukan Maroko vs Kroasia.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini prediksi juara ke-3 Piala Dunia 2022 ayang akan diperebutkan oleh Maroko vs Kroasia.

Pertandingan Maroko vs Kroasia akan berlangsung pada Sabtu 17 Desember 2022 pukul 22.00 WIB yang digelar di Stadion Internasional Khalifa (Doha).

Maroko menjadi negara Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia 2022, namun harus takluk di tangan Prancis.

Tim yang berjuluk Singa Atlas ini, diprediksikan akan menang dalam laga ini karna adanya dorongan dan semngat moral sebagai bentuk kemajuan sepak bola Afrika.

Ditambah lagi pemain dari Maroko sedang dalam kondisi terbaiknya, hal ini akan mempengaruhi hasil pertandingan kala menghadapi Kroasia.

Hakim Ziyech merupakan salah satu pemain kunci di Timnas Maroko di Piala Dunia 2022.

Bahkan, ia mampu tampil impresif dengan mencatatkan enam penampilan bersama skuad Singa Atlas.

Dalam enam penampilannya, ia telah mengoleksi satu gol dan satu assist.

Ia juga sukses menyabet man of the match (MOTM) di laga Timnas Belgia vs Maroko di Piala Dunia 2022, Minggu, 27 November 2022 malam WIB.

Di laga tersebut, ia mengantar Singa Atlas menang atas Belgia dengan skor 2-0.

Pemain berusia 29 tahun tersebut berhasil mencatatkan assist untuk gol kedua Maroko yang dicetak Zakaria Aboukhlal.

Dikutip dari Sports Brief, Hakim Ziyech bakal mendapatkan bonus Piala Dunia 2022 sebesar 262 ribu poundsterling (Rp4,9 miliar).

Namun, tampaknya Hakim Ziyech tidak menggunakan bonus yang ia terima untuk kepentingan pribadi.

Seluruh bonus yang ia terima akan diberikan kepada masyarakat miskin di Tanah Airnya.