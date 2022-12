TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak Ucapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dalam Bahasa Inggris dan artinya.

Natal adalah hari raya keagamaan umat Kristen yang diperingati setiap tahun.

Perayaan keagamaan ini dirayakan umat Kristiani pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya.

Natal dirayakan untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus.

Rayakan suka cita Natal dengan saling memberikan Ucapan selamat.

Ucapan diberikan melalui pesan pribadi, status media sosial maupun pada kartu Natal.

Berikut Ucapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dalam Bahasa Inggris dan artinya yang dirangkum:

1. Merry Christmas to someone who’s sweeter than a candy and warm more than a cup of hot cocoa.

Thanks for always filling my heart with joy more than the biggest present under the Christmas tree!

Arti: Selamat Natal untuk seseorang yang lebih manis daripada permen dan lebih hangat daripada secangkir cokelat hangat.

Terima kasih karena selalu memenuhi hati aku dengan sukacita lebih dari hadiah terbesar yang ada di bawah pohon Natal!

2. Let the magic of of Christmas brighten your smile and enlighten your soul.

Merry Christmas to the loveliest person I know.

Arti: Biarlah keajaiban Natal mencerahkan senyuman dan menerangi jiwa kamu.