BLU cRU Yamaha Off Road Bali, Keseruan dengan Pengalaman Berkendara dan Edukasi Skill Up

Keseruan Aktivitas bLU cRU Yamaha Off road Bali.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Aktivitas bLU cRU Yamaha di lintasan off road seperti trabasan makin digemari termasuk oleh para pengguna WR 155 R.

Mereka mendapatkan keseruan pengalaman berkendara saat berpetualang dengan motor trail Yamaha itu di trek off road yang menantang.

Dalam kegiatan bLU cRU Yamaha off road, konsumen juga mendapatkan edukasi teknik berkendara yang tepat dari instruktur Yamaha Riding Academy (YRA).

Untuk membagikan pengetahuan tersebut, instruktur YRA pun selalu giat melakukan pelatihan skill up guna mendukung konsumen mendapatkan pengalaman berkendara yang makin menyenangkan.

Keseruan event bLU cRU off road Yamaha terasa di berbagai wilayah Indonesia termasuk Bali di weekend, 10-11 Desember 2022 dimana dilaksanakan WR Experience bagi konsumen dan training skill up instruktur YRA di trek off road.

Puluhan konsumen WR 155 R diajak berpetualang melewati rute yang menyajikan beragam karakter jalur off road.

Dengan “Spirit of Challenge” bLU cRU, para peserta mengawali WR 155 R Experience dari area Yamaha DDS Bali, lalu menyusuri daerah pantai Pasut, singgah di Warung Pondok Sawah dan menyelesaikan perjalanan di Pantai Abian Kapas.

Baca juga: SHELL bLU cRU Yamaha Enduro Challenge Seri ke-2 Siap Digelar Kembali di Jungle Land Sentul

Kualitas WR 155 R teruji dengan baik menemani para penggunanya dalam acara ini sehingga mereka sangat menikmati adventure ini.

”Saat ini kegiatan di jalur off road semakin disukai oleh konsumen, seperti halnya biker pecinta motor WR 155 R. Untuk itu, Yamaha pun ingin merangkul mereka melalui aktivitas yang memberikan experience tak terlupakan seperti yang digelar akhir pekan di Bali. Selain itu, tak ketinggalan juga Yamaha memberikan panduan teknik berkendara yang benar. Sehubungan dengan itu, diadakan juga pelatihan skill up instruktur Yamaha Riding Academy untuk makin mempertajam skill dan pengetahuan yang bermanfaat untuk dibagikan kepada konsumen. Langkah pengembangan ini dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan bLU cRU Yamaha seperti di trek off road memakai WR 155 R,” ungkap Andreas Tjahjadi, Chief Yamaha DDS Bali.

Sementara untuk pelatihan skill up instruktur YRA dilaksanakan di sirkuit Wahana Bali Adrenaline, Denpasar.

Para instruktur YRA tak hentinya meningkatkan skill baik dari aspek teori maupun praktek.

Sesuai dengan perkembangan saat ini dimana kegiatan off road kian meluas, bekal pengetahuan pun diperoleh instruktur YRA dari trainer berpengalaman YRA agar dapat dibagikan kepada konsumen.

Dengan begitu, aktivitas off road seperti trabasan khususnya menggunakan motor WR 155 R yang makin digemari, dapat lebih enjoy dijalani penggunanya.