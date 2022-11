SHELL bLU cRU Yamaha Enduro Challenge Seri ke-2 Siap Digelar Kembali di Jungle Land Sentul

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - SHELL bLU cRU Yamaha Enduro Challenge Seri ke-2 untuk Yamaha WR155R akan diselenggarakan di area Jungle Land, Sentul, Bogor pada 26-27 November 2022.

Kelas yang dilombakan adalah WR155R Advance yang diperuntukkan untuk para rider berpengalaman ataupun berprestasi secara nasional, dan kategori komunitas WR155R terdiri dari Community A dan Community B.

Untuk membuat kompetisi semakin menarik, pada seri ke-2 ini terdapat perubahan regulasi yaitu top 3 rider di kelas Com B naik ke kelas Com A dan top 3 rider Com A naik ke kelas Advance.

Para peserta seri ke-2 ini tentunya merupakan penggemar aktivitas off road, termasuk komunitas WR Owners Indonesia (WOI) dari berbagai chapter, mulai dari WOI Jakarta, WOI Bandung, WOI Bogor, WOI Purwakarta, WOI Semarang.

Mereka siap meramaikan kompetisi trabasan satu-satunya di Indonesia yang dipersembahkan langsung oleh pabrikan oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Mereka diajak untuk merasakan sensasi berkendara WR155R yang memiliki suspensi yang nyaman dan mesin yang powerful.

Siap melibas medan bebatuan, genangan air, lumpur, tanjakan dan turunan ekstrim ataupun gaspoll saat melalui track lurus permukaan tanah.

Di seri perdana SHELL bLU cRU Yamaha Enduro Challenge 2022 di venue yang sama, para peserta dari berbagai kelas mengungkapkan keunggulan nyata Yamaha WR155R yang notabene kinerja valve-nya dibekali teknologi Variable Valve Actuation (VVA).

“SHELL bLU cRU Yamaha Enduro Challenge 2022 (Seri-2) akan segera diselenggarakan. Event ini merupakan kompetisi baru dari pabrikan PT. Yamaha Indonesia Motor Mfg (YIMM) bagi para penggemar dan komunitas off-road di Indonesia yang diperuntukkan bagi Crosser, bLU cRU Private Racer dan bLU cRU Pro Racer,” ungkap Toshiaki Maeda Deputy Director CS Division PT. Yamaha Indonesia Motor Mfg (YIMM).

Berbagai Fasilitas Disediakan

Para penonton dan komunitas Yamaha Indonesia akan dimanjakan dengan berbagai aktivitas hiburan exhibition door prize motor, door prize alat elektronik, merchandise Yamaha, entertainment, kunjungan siswa SMK, zumba, kuliner dan service gratis untuk sepeda motor Yamaha.

Terima kasih banyak para sponsor (SHELL, Yamalube, KYB dan IRC Tire) yang telah berkontribusi untuk mewujudkan SHELL bLU cRU Yamaha Enduro Challenge 2022. (*)