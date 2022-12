Resmi Turun! Cek Harga BBM Terbaru di SPBU Seluruh Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mulai hari ini Senin 12 Desember 2022 harga BBM mengalami penurunan.

Diketahui harga Bahan Bakar Minyak atau BBM di SPBU Vivo atau PT Vivo Energy Indonesia mengalami penurunan pada Minggu 11 Desember 2022.

Penyesuaian harga terjadi pada beberapa jenis BBM dengan kandungan Research Octane Number atau RON 90 atau Revvo 90 mengalami penurunan Rp 600 per liter menjadi Rp 12.000 per liter.

Kemudian, BBM dengan kandungan RON 92, juga turun harga sebesar Rp 140 per liter menjadi Rp 14.000 per liter, dari sebelumnya Rp 14.140 per liter.

Sementara untuk BBM dengan kandungan RON 95 atau Revvo 95 dibanderol seharga Rp 14.600 atau mengalami kenaikan Rp 440 per liter dari harga sebelumnya Rp 14.160 per liter.

Berikut perincian harga BBM terbaru di semua SPBU milik swasta:

SPBU Vivo

Revvo 90: Rp 12.000 per liter

Revvo 92: Rp 14.000 per liter

Revvo 95: Rp 14.600 per liter

SPBU BP-AKR

BP 90 Rp 14.050 per liter

BP 92 Rp 14.150 per liter

BP 95 Rp 14.700 per liter

BP Ultimate Rp 15.100 per liter

BP diesel Rp 18.660 per liter

SPBU Shell

Shell Super RON 92 Rp 14.180 per liter

Shell V-Power RON 95 Rp 15.100 per liter

Shell V-Power Nitro+ RON 98 Rp 15.530 per liter

Shell V-Power Diesel Rp 19.180 per liter

Pertamina

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Harga Pertalite: Rp 10.000

Harga Bio Solar: Rp 6.800

Harga Pertamax Turbo: Rp 15.200

Harga Dexlite: Rp 18.300

Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp 18.800