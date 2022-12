Prediksi Inggris vs Prancis, Les Blues Lebih Diunggulkan Ada Mbappe Sang Juru Gedor

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inggris akan menghadapi Prancis di babak perempat final Piala Dunia 2022 Qatar di Stadion Al Bayt, Khor, Qatar pada Minggu 11 Desember 2022 dini hari WIB.

The Three Lions julukan timnas Inggris datang ke Qatar dengan status runner up Euro 2020, sedangkan Prancis sang juara bertahan Piala Dunia 2018.

Selain itu, dalam tiga pertandingan penyisihan grup Inggris tidak ada alami kekalahan. Sementara Prancis sempat kalah saat melawan Tunisia.

Dibabak 16 besar, Inggris mengalahkan wakil dari Afrika yakni Senegal dengan skor cukup telah 3-0.

Kemudian Prancis pada babak 16 besar menyingkirkan tim sesama benua Eropa yakni Polandia dengan skor meyakinkan 3-1.

Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, diprediksi bakal menggunakan skema tiga bek saat akan menghadapi Prancis di babak perempat final .

Dimana akan memasang Kyle Walker, John Stones, dan Harry Maguire di barisan pertahanan. Di lain sisi, Kieran Trippier dan Luke Shaw akan menjadi wing back.

Jude Bellingham bakal bertugas sebagai gelandang kreatif. Pemain muda yang tengah naik daun itu bisa menambah variasi serangan Inggris.

Bellingham berduet dengan Declan Rice di lini tengah. Namun, pemain West Ham itu mempunyai tugas berbeda.

Ia akan jadi tameng pertama serangan Perancis, selain bertugas menyuplai bola ke depan.

Lini depan Inggris akan diisi oleh tiga pemain yang berkarier di Premier League. Mereka adalah Bukayo Saka, Harry Kane, dan Phil Foden.

Inggris memiliki opsi lain. Gareth Southgate bisa memberikan kesempatan Marcus Rashford untuk bermain di sayap kiri.

Trisula timnas Inggris akan mendapatkan tantangan berat dalam upaya membongkar pertahanan Perancis.

Pasalnya, lini pertahanan Perancis akan diisi oleh pemain dengan kualitas mumpuni. Mereka adalah Theo Hernandez, Dayor Upamecano, Raphael Varane, dan Jules Kounde.