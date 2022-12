Inggris vs Prancis, Pasukan The Three Lions Sudah Siap Mental Jika Harus Sampai ke Babak Adu Penalti

Dari kiri atas) gelandang Inggris #19 Mason Mount, gelandang Inggris #22 Jude Bellingham, bek Inggris #06 Harry Maguire, kiper Inggris #01 Jordan Pickford, bek Inggris #05 John Stones dan penyerang Inggris #17 Bukayo Saka, (bawah dari kiri) Penyerang Inggris #10 Raheem Sterling, bek Inggris #12 Kieran Trippier, penyerang Inggris #09 Harry Kane, gelandang Inggris #04 Declan Rice dan bek Inggris #03 Luke Shaw berpose menjelang pertandingan sepak bola Grup B Piala Dunia Qatar 2022 antara Inggris dan AS di Stadion Al-Bayt di Al Khor, utara Doha. Jum'at (25 November 2022). Raheem Sterling kembali ke Timnas Inggris jelang hadapi Prancis di Piala Dunia 2022 Qatar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Timnas Inggris akan menghadapi Prancis dalam perempat final Piala Dunia 2022 Qatar yang akan berlangsung di Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar, pada Minggu 11 Desember 2022 dini hari WIB.

Meski dari beberapa prediksi menyatakan kemenangan akan menjadi milik sang juara bertahan Piala Dunia 2018 yakni Prancis.

Namun tentunya tim tiga singa Inggris juga sudah punya taktik tersendiri, untuk menghentikan Kylian Mbappe dkk.

Bahkan dengan performa Inggris yang terus meningkat, tidak menutup kemungkinan sang runner up Euro 2020 ini bisa memberikan perlawanan sengit dan kejuatan

Tetapi ada satu hal yang akan diwanti-wanti oleh Inggris, dan mesti dihindari yakni babak adu penalti.

• Daftar Kiper Yang Jago Menghalang Tendangan Pemain Saat Adu Penalti Dalam Sejarah Piala Dunia

Sebab dalam sejarahnya, timnas Inggris tercatat sudah 10 kali menghadapi adu penalti di turnamen resmi.

Statistik adu penalti timnas Inggris sangat buruk karena hanya pernah tiga kemenangan pada Euro 1996 (vs Spanyol), Piala Dunia 2018 (vs Kolombia), dan UEFA Nations League 2019 (vs Swiss).

Kali terakhir timnas Inggris menghadapi adu penalti terjadi pada final Piala Eropa atau Euro 2020.

Timnas Inggris asuhan Gareth Southgate ketika itu harus puas menjadi runner up Euro 2020 setelah kalah adu penalti 3-4 dari Italia.

Kekalahan dari Italia itu terasa lebih menyakitkan bagi timnas Inggris karena terjadi di kandang sendiri, Stadion Wembley.

Tepat setelah final Euro 2020, Southgate menjadi sorotan karena membiarkan pemain-pemain muda seperti Bukayo Saka dan Jadon Sancho mengambil penalti.

Ketika masih menjadi pemain, Gareth Southgate juga memilki pengalaman buruk adu penalti bersama timnas Inggris.

Momen itu terjadi pada semifinal Euro 1996 ketika timnas Inggris menghadapi Jerman.

• Maroko vs Portugal, Mampukah Tim Singa Atlas Menang Untuk Membuat Sejarah dan Rekor Baru

The Three Lions, julukan timnas Inggris, kala itu tersingkir kalah 5-6 (1-1) setelah Southgate yang maju sebagai algojo keenam gagal menunaikan tugasnya.