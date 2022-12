Bagaimana Agar WhatsApp Terlihat Offline Saat Sedang Online? Matikan Centang Biru Di Setelannya!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID–Terkadang seseorang pengguna WhatsApp enggan diganggu saat sedang berlibur atau mengambil cuti untuk menikmati ketenangan, Mematikan atau menonaktifkan akun WhatsApp menjadi pilihan sebagian orang agar tidak terganggu.

Namun, adakalanya pengguna sesekali ingin membuka WhatsApp untuk menghubungi seseorang saat keadaan penting.

Pengguna WhatsApp saat ini dapat membuat seolah-olah akun WhatsApp-nya tidak aktif atau offline padahal sedang online.

Fitur mematikan status online di WhatsApp sangat berguna untuk membuat privasi anda jadi lebih nyaman.

Terutama bagi pengguna yang tak ingin terlihat online saat membuka aplikasi maupun membalas pesan.

Aplikasi WhatsApp memberi kesempatan pengguna untuk mengatur status online-nya agar terlihat offline.

Selain itu, dengan menerapkan cara ini, memberikan kontrol lebih pada pengguna supaya bisa memilih sendiri daftar pengguna WhatsApp lain yang diizinkan melihat status online mereka.

Aplikasi WhatsApp merupakan fitur perpesanan cepat sekaligus sosial media layaknya Instagram dan Facebokk yang kini ramai digunakan oleh masyarakat.

Sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber dibawah ini terdapat cara agar WA terlihat offline padahal online dengan setingan yang kami rincikan sebagai berikut:

- Mengubah Ubah opsi 'Last Seen'

Last Seen adalah salah satu fitur yang memberi tahu semua kontak kapan terakhir kali anda menggunakan WhatsApp atau bahkan jika sedang online.

Jika ingin tampil offline di WhatsApp, Last Seen adalah opsi paling penting untuk dimatikan.

Untuk mematikannya, cukup sentuh ikon tiga titik vertikal di sudut kanan atas, pilih setting atau setelan lalu pilih akun dan tap privasi.

Pada bagian who can see my personal info, sentuh Last Seen dan terakhir, pilih Nobody (Tidak ada) untuk mengaplikasikannya ke semua orang, baik yang kontak yang sudah kita simpan atau nomor tidak dikenal.