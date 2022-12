Soal Tes PPPK Kementerian 2023 Lengkap Kunci Jawaban Kemampuan Manajerial

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal dan kunci jawaban bahan belajar tes seleksi PPPK 2022-2023.

Adapun soal-soal yang dirangkum dalam artikel ini merupakan kompetensi Kemampuan Manajerial.

Pahami setiap soal dan pertanyaan yang ada kemudian jawab dengan benar.

Anda dapat mengoreksi hasil belajar sendiri sehingga bisa mengevaluasi kemampuan terhadap penguasaan materi.

Semakin banyak Anda latihan soal maka semakin besar peluang soal-soal yang telah Anda kerjakan keluar saat dilangsungkan tes PPPK.

Carilah referensi lainnya untuk mendukung bahan belajar Anda.

Satu diantara contoh soal yang sering keluar saat dilangsungkan tes PPPK adalah menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan, merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen .

Soal Tes Kemampuan Manajerial

1. Perhatikan unsur pekerjaan berikut ini!

A. Direktur utama

B. Mandor

C. Pengawas lapangan

D. Kepala bagian

E. Supervisor

F. Dewan direksi

Yang merupakan bagian dari lower manajemen yaitu ...

a.B, D, F

b. A, B, C

c. B, C, E

d. B, C, D

e. C, E, F

Jawaban:c

2. Planning, Organizing, Motivating, Controlling, Evaluating merupakan fungsi manajemen menurut ...