Perjalanan Karier Agnes Monica - Kiprah Dunia Musik, Kehidupan Pribadi hingga Asmara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kisah perjalanan karier Agnes Monica berangkat dari seorang penyanyi cilik yang kini punya segudang prestasi dan talent.

Memiliki nama panggilan Agnez Mo, kini selain eksis sebagai penyanyi juga merangkap sebagai aktris, penulis lagu, Produser, model dan juga pengusaha asal Indonesia.

Agnez Mo lahir di Jakarta pada 1 Juli 1986 dengan nama asli Agnes Monica Muljoto.

Agnes resmi mengubah nama panggungnya menjadi Agnez Mo saat meniti karier di industri musik Hollywood.

Agnez Mo mengawali kariernya di industri hiburan sejak usianya masih enam tahun.

Saat itu Agnez sudah menjadi penyanyi cilik dan merilis beberapa album yang melambungkan namanya.

Setelah sukses dikenal sebagai penyanyi cilik, Agnez Mo kemudian mulai menjadi pembawa acara.

Acara Tralala-Trilili di RCTI menjadi langkah besar Agnez untuk mengembangkan kariernya.

Memasuki usia remaja, Agnez Mo mulai menapaki dunia seni peran. Debut aktingnya terjadi di Lupus Millenia pada 1999.

Namun sinetron yang kembali melambungkan namanya ke permukaan adalah Pernikahan Dini.

Dalam sinetron tersebut, Agnez sukses beradu akting dengan Sahrul Gunawan.

Perjalanan karier Agnez Mo berlanjut di era dewasa di mana ia mulai fokus untuk menjadi seorang penyanyi.

And the Story Goes menjadi album pertama Agnez di luar penyanyi cilik. Agnez Mo pun mulai menargetkan untuk bisa menembus pasar internasional.

Sacredly Agnezious, Agnez Mo, dan X adalah album-album yang membantu Agnez Mo menembus pasar internasional.