Soal dan Kunci Jawaban PAS PJOK Kelas 3 Semester 1 Kurikulum Merdeka Tahun 2022 Pilihan - Isian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Untuk melatih kemampuan dalam mengerjakan soal PAS atau UAS untuk PJOK Kelas 3 Semester 1 adik-adik bisa berlatiha soal berikut.

Soal latihan PAS PJOK ini sebagai panduan mengerjakan soal ujian sekolah dari metode dan soal-soal yang akan keluar.

Pelaksanaan PAS / UAS ini merupakan penilaian akhir semester 1 yang akan dilakukan oleh setiap siswa.

Saat ini memasuki momen UAS / PAS yang sedang berjalan sehingga cocok sekali digunakan untuk mengasah pemahaman materi PJOK adik-adik.

Berikut soal pilihan ganda dan isian soal latihan UAS / PAS PJOK Kelas 3 Semester 1.

Soal Pilihan Ganda

1.

Gerakan melempar bola, seperti yang ditunjukan pada gambar disamping, disebut dengan gerakan ….

a. Gerak Lokomotor

b. Gerak Manipulatif

c. Gerak Non Lokomotor

d. Gerak Non Manipulatif

2. Jika melakukan olahraga lari maka otot kaki akan ….

a. tegang c. kuat

b. sakit d. kram

3. Olahraga berikut yang menggunakan gerak memukul dengan tongkat, melempar dan menangkap bola adalah …..

a. Basket c. Kasti

b. Pingpong d. Tenis

4. Permainan tradisional berikut yang menggunakan gerak berjalan dan berlari adalah….

a. Bentengan c. engklek

b. Congklak d. Dagongan

5. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk beristirahat dan memulihkan tenaga, namun yang paling utama adalah dengan …

a. Bermain sepanjang hari

b. Tidur siang setelah aktifitas

c. Makan yang banyak

d. Berolahraga

6. Waktu tidur yang ideal untuk anak – anak adalah …. jam

a. 5 Jam c. 7 Jam

b. 8 Jam d. 10 Jam