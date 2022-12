Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 MTs / SMP Halaman 40 pada Ujian Sekolah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini pembasahan soal tugas Bahasa Inggris Kelas 8 pada halaman 80 tentang Observing dan Asking Question.

Latihan melalui tugas di buku Bahasa Inggris sebagai peningkatan pemahaman siswa terhadap materi yang diperoleh.

Melalui sejumlah soal yang terkait dari pembahasan materi, sejauh mana pemahaman yang didapat siswa.

Standarnya jika siswa sudah menguasai sepenuhnya materi yang diberikan maka akan mampu menjawab seluruh soal tuga dari buku Bahasa Inggris.

Selengkap kerjakan tugas Bahasa Inggris melalui sejumlah soal dan ikuti materinya pada buku paket.

Then we will discuss to identify the things they say.

1. Edo says that our roads are very busy now.

Jawaban :

– There are many vehicles there.

– There are also many pedestrians.

– There is little dicipline on the road.

– There are very few policemen around.

2. Lina says there are a lot of traffic jams in big cities.

Jawaban :