Semifinal Ideal Piala Dunia 2022 Qatar Berdasarkan Head to Head dan Ranking FIFA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Piala Dunia 2022 Qatar kian mendekati babak pamungkas atau Final.

Kini sebanyak delapan Timnas terbaik akan saling sikut untuk mendapatkan tempat di babak semifinal.

Adapun kedelapan negara itu diantaranya adalah Argentina vs Belanda, Kroasia vs Brasil yang berada satu pool dan Inggris vs Prancis serta Maroko vs Kroasia di pool yang berbeda.

Jika mengacu Head to head dan Ranking FIFA, semifinal ideal Piala Dunia 2022 Qatar akan diisi oleh dua wakil dari UEFA dan dua wakil dari Conmebol.

Untuk duel Argentina vs Belanda, dari sisi Ranking FIFA tim asuhan Lionel Scaloni berada diposisi lebih baik.

Argentina kini berada diperingkat ke-3 FIFA, sementara Belanda berada diposisi ke-8.

Dari sisi Head to head, Argentina dan Belanda telah bentrok sebanyak 9 kali dan 4 diantaranya kemenangan untuk Lionel Messi dkk.

Selanjutnya untuk Kroasia vs Brasil, dari sisi Ranking Tim Samba lebih unggul.

Tim yang ditukangi Tite tersebut kini berada diperingkat 1 FIFA sementara Kroasia diperingkat ke-12.

Untuk Head to head, Kroasia mempunyai catatan kurang baik saat berhadapan dengan Brasil.

Dari empat pertemuan yang telah terjadi, Kroasia telah dikalahkan tiga kali dan imbang sekali.

Sehingga untuk dipool ini, tiket semifinal diprediksi akan menjadi milik Argentina dan Brasil.

Bagan 8 Besar Piala Dunia 2022 Qatar (FIFA)

Sementara itu untuk Inggris dan Prancis, kedua wakil UEFA ini memliki Ranking yang tipis.

Prancis diperingkat ke-4 sementara Inggris kini menduduki Ranking ke-5.