Doa Harian Katolik Advent Kedua Jumat 9 Desember 2022 Lengkap Bacaan Injil dan Renungan Pagi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Doa harian Katolik Jumat 9 Desember 2022 lengkap bacaan injil dan renungan pagi.

Bacaan Doa harian Katolik hari ini merupakan hari Jumat Minggu Advent kedua.

Hari ini Gereja Katolik juga memperingati Santo Yohanes Didakus Cuauhtlatoatzin.

Santo Yohanes Didakus Cuauhtlatoatzin memiliki nama lain Santo Juan Diego.

Ia adalah orang Kudus pertama yang berasal dari kalangan seorang pribumi Amerika (Indian) di Meksiko.

• Renungan Harian Katolik Advent Kedua Jumat 9 Desember 2022, Berani Membarui Diri

Bunda Maria menampakkan dirinya kepada Santo Yohanes Didakus Cuauhtlatoatzin.

Santo Yohanes Didakus Cuauhtlatoatzin diberikan tugas untuk mendirikan Gereja di tempat dia bertemu Bunda Maria.

Gereja tersebut saat ini dikenal dengan nama Basilica of Our Lady of Guadalupe Mexico City.

Sesudah misi utama Santo Yohanes Didakus Cuauhtlatoatzin selesai, ia menjadi seorang pertapa.

Ia melewatkan seluruh sisa hidupnya dengan berdoa dan bermatiraga.

Teladan hidup Santo Yohanes Didakus Cuauhtlatoatzin patut menjadi contoh seluruh umat.

Lakukan cara hidup dengan berdoa dan bermatiraga.

Pada Doa harian Katolik dimulai dengan bacaan injil yang diambil dari Lukas 1:26-38.

Berikut bacaan injil hari ini: