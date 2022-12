Contoh Soal Tes Seleksi PPPK Guru Bahasa Inggris yang Sering Keluar dan Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-soal tes seleksi PPPK Guru Bahasa Inggris.

Simak dan cermati setiap soal dan pertanyaan yang ada untuk bahan belajar persiapan mengikuti tes PPPK.

Selain soal juga dilengkapi dengan kunci jawaban sehingga Anda dapat mengoreksi hasil belajar sendiri.

Semakin banyak Anda benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang baik akan materi atau kompetensi yang ada.

Carilah referensi lainnya untuk mendukung serta menunjang bahan belajar Anda.

Latihan soal merupakan satu diantara tips untuk lolos tes PPPK.

• Bocoran Soal Tes Seleksi PPPK Guru Bahasa Inggris SMP SMA SMK 2022-2023 dan Lengkap Kunci Jawaban

Mungkin saja beberapa soal yang ada dalam artikel ini akan keluar saat dilangsungkan tes PPPK, minimal soal serupa pasti akan keluar.

KUMPULAN SOAL TES PPPK BAHASA INGGRIS:

This dialogue is for question No. 7 and 8

Soal 1 dan 2.

1. Why does inka know Ahmad?

A. Ahmad is inka’s classmate

B. Vuji introduces Ahmad to Inka

C. Ahmad is inka’s neighbour

D. Ahmad is Inka’s cousin