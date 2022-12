Bagan 8 besar Piala Dunia 2022: Potensi Semifinal Inggris vs Portugal, Belanda vs Brasil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini bagan 8 besar untuk babak perempat final Piala Dunia 2022.

Diketahui saat ini total sudah ada delapan tim meliputi Brasil, Argentina, Belanda, Kroasia, Inggris, Prancis, Portugal dan Maroko akan berjibaku untuk memperebutkan tiket semifinal Piala Dunia 2022.

Pertandingan perempat final Piala Dunia 2022 menyuguhkan empat pertandingan, yakni Belanda vs Argentina, Kroasia vs Brasil, Inggris vs Prancis vs Portugal vs Maroko.

Pertandingan 8 besar Piala Dunia 2022 akan dimulai, Jumat 9 Desember 2022 malam WIB.

Pada babak 16 besar dengan demikian, Amerika Serikat dan Australia harus gugur di babak 16 besar dan berhak angkat kaki dari Qatar.

Sementara itu, Belanda akan berhadapan dengan Argentina.

Kemenangan mutlak juga diraih Prancis saat menggilas Polandia 3-1.

Juara bertahan Piala Dunia ini berhak menantang Inggris di perempat final setelah sebelumnya mengalahkan Senegal dengan tiga gol tanpa balas.

Kroasia melajutkan tren positifnya di Piala Dunia 2022 saat menembus perempat final setlah mengirim pulang Jepang via adu penalti.

Nantinya, Luka Modric dkk bersua Brasil di babak 8 besar usai Neymar cs menggilas Korea Selatan 4-1.

Kemudian ada Maroko tampil tangguh untuk menahan imbang Spanyol 0-0 dalam duel 120 menit.

Laga dilanjut ke babak adu penalti dan Maroko keluar sebagai pemenang dengan skor 3-0.

Maroko akan berhadapan dengan Portugal yang lolos ke perempat final berkat kemengan telak 6-1 atas Swiss di 16 besar, Rabu 7 Desember 2022 dini hari WIB.

Bagan 8 Besar Piala Dunia 2022 Qatar

Merujuk kepada bagan 8 besar Piala Dunia 2022, pemenangan Kroasia vs Brasil akan bersua pemenang Belanda vs Argentina di babak semifinal.