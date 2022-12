TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Mursanif mengungkapkan angka konsumsi sayur dan buah masyarakat Sambas masih rendah.

Murnasif menjelaskan konsumsi sayur masyarakat Kabupaten Sambas hanya sebanyak 90,9 gram perkapita per hari. Sedangkan konsumsi buah hanya 48,2 gram perkapita dalam sehari.

"Berdasarkan hasil analisis olah pangan harapan data tahun 2022, konsumsi sayur dan buah masyarakat Kabupaten Sambas masih belum ideal. Dimana konsumsi sayur hanya meliputi 90,9 gram perkapita per hari sedangkan konsumsi buah 48,2 gram per kapita perhari," katanya, Senin 5 Desember 2022.

Sehingga konsumsi sayur dan buah, kata Mursanif, kurang lebih 180 gram per kapita per hari. Sementara itu idealnya setiap orang harus mengonsumsi 400 gram sayur dan buah per hari.

"Idealnya masyarakat kita harus mengonsumsi sekitar 400 gram. Menurut WHO dan Kementerian Kesehatan kita harus mengonsumsi 400 gram sayur dan buah perkapita per hari," katanya.

Dinas Pertanian Kabupaten Sambas bersama TP-PKK Kabupaten Sambas berkolaborasi mengkampanyekan gerakan makan sayur dan buah. Kegiatan itu diikuti sejumlah anak-anak TK dan para guru.

Mursanif berujar, maka sangat diperlukan sinergisitas supaya konsumsi sayur dan buah ini bisa dimasyarakatkan di Kabupaten Sambas. Sebab, sayur dan buah juga pertahanan untuk mendukung proses membantu memenuhi nutrisi yang baik bagi anak-anak.

"Juga dapat membantu menurunkan obesitas, menunjang kesehatan pencernaan, mendukung fungsi otak, mengantisipasi atau mengendalikan stunting, serta menunjang kesehatan tulang," ujarnya, saat memberikan sambutan kampanye makan sayur dan buah. (*)

