Soal UAS Matematika Kelas 1 Kurikulum Merdeka Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut pembahasan soal UAS Matematika Kelas 1 Kurikulum Merdeka Semester 1.

Pembahasan soal untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menjawab soal.

Soal terdiri dari soal pilihan ganda dan isian yang akan memberikan gambaran kepada siswa dalam menghadapi ujian sekolah.

Rangkuman soal latihan dibuat seperti pada pelaksanaan UAS yang dapat membantu siswa untuk belajar.

• Soal dan Kunci Jawaban UAS Matematika Kelas 6 Semester 1 Kurikulum Merdeka Pilihan Ganda

Soal Pilihan Ganda

1. Agar gigi tidak sakit, sebelum tidur kita harus…

a. kumur- kumur

b. Gosok gigi

c. Cuci tangan

d. Cuci muka

2. Urutan huruf abjad f a b e c d g yang benar adalah…

a. a b c d e f g

b. a b d c e fg

c. a b c d f e g

d. a b c e d f g

3. Angka yang menunjukkan jumlah banyaknya benda di dalam kotak di bawah ini adalah..

a. 8

b. 7

c. 6

d. B & C

4. Urutan bilangan dari urutan terkecil ke yang ter besar dari 1 5 2 4 3 adalah..

a. 1 2 4 3 5

b. 1 2 3 4 5

c. 1 2 5 4 3

d. 1 2 3 5 4

5. Urutan 5 angka yang dimulai dari angka 9 ke angka 15yang benar adalah..