Skenario Hasil Laga 16 Besar Piala Dunia 2022! Prancis dan Inggris Saling Sikut di Babak 8 Besar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini skenario hasil pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar jika Inggris dan Prancis berhasil tembus babak 8 besar.

Masing-masing dari Prancis dan Inggris akan menghadapi lawannya masing-masing di babak 16 besar.

Namun menariknya, kedua tim ini diprediksikan bisa lolos 8 besar dengan mengalahkan lawannya.

Jika itu terjadi, maka akan ada final kepagian di babak 8 besar Piala Dunia 2022 pasalnya.

Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnyan berdasarkan bagan 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar, Prancis akan berhadapan dengan Polandia sedangkan Inggris akan berhadapan dengan Senegal.

Pemenang dari masing-masing pertandingan tersebut akan saling bertarung di babak 8 besar, maka sudah dipastikan jika Prancis dan Inggris jadi pememengan maka kedua tim ini akan saling sikut.

Pertandingan Prancis vs Polandia berlangsung di Al Thumama Stadium, pada Minggu 4 Desemeber 2022 pukul 22.00 WIB.

Sedangkan pertandingan Inggris vs Senegal akan berlangsung di Stadion Al Bayt pada Senin 5 Desember 2022 pukul 02.00 WIB.

Meskipun Prancis menyelesaikan fase Grup D Piala Dunia 2022 dengan menyerah 1-0 dari Tunisia.

Namun menghadapi Polandia ini, Prancis diprediksikan akan tampil dengan kekuatan penuh untuk mengunci tiket ke 8 besar.

Diketahui hasil kurang memuaskan yang didapat Prancis tak lain karena mengistirahatkan beberapa pemain intinya.

Akan tetapi dalam pertandingan menghadapi Polandia nama-nama seperti Adrien Rabiot, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele hingga Antoine akan dimainkan diawal pertandingan untuk memastikan kemenanagn lebih awal.

Sedangkan di pertandingan Inggris vs Senegal, namun secara komposisi pemain dan pencapaian internasiaonal The Three Lions diunggulkan.

Namun menariknya, sejauh ini kedua tim belum pernah bertemu di ajang resmi.