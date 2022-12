Prestasi 8 Pasangan Ganda Putri di BWF World Tour Finals 2022, Apriyani/Siti Fadia Paling Bontot

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebanyak delapan pasang Ganda Putri terbaik dari berbagai negara mengikuti BWF World Tour Finals 2022 yang berlangsung di Bangkok Thailand 7-11 Desember 2022.

Dari delapan pasangan tersebut, China, Thailand dan Malaysia mengirimkan dua wakilnya.

Sementara dua slot tersisa diisi oleh Korea Selatan dan Indonesia.

Chen Qing Chen/Jia Yi Fan yang berasal dari Negeri Tirai Bambu China jadi pasangan terbanyak meraih gelar pada 2022 ini.

Duet Chen Qing Chen/Jia Yi Fan yang kini berada diperingkat 1 BWF pun meraih empat gelar selama tahun 2022.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang berasal dari Indonesia menjadi pasangan paling bontot.

Ganda Putri andalan Indonesia itu berada diperingkat ke-14 BWF.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti juga berhasil masuk ke BWF World Tour Finals setelah menggantikan wakil Jepang yang mengundurkan diri.

Namun demikian, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti jadi pasangan yang efektif karena berhasil dua kali naik podium.

Berikut prestasi 8 Ganda Putri di BWF World Tour Finals 2022

1. Jeong Na-eun/Kim Hye-jeong (Korea Selatan)

World Rank: 5

Race to Bangkok Rank: 1

BWF World Tour 2022 Title(s): 2 (Korea Open and Japan Open)

BWF World Tour 2022 Runner Up: -

BWF World Tour 2022 SF's: 5 (All England, Indonesia Master, Malaysia Open, Malaysia Master, and Australia Openp

BWF World Tour 2022 QF's: 3 (German Open, Indonesia Open and French Open)

BWF World Tour 2022 R16th: 1 (Thailand Open)

BWF World Tour 2022 R32nd: 1 (Denmark Open)

2. Zhang Shu Xian/Zheng Yu (China)

World Rank: 7

Race to Bangkok Rank: 2

BWF World Tour 2022 title(s): 1 (Australia Open)

BWF World Tour 2022 Runner Up: 3 (All England, Singapore Open, and Malaysia Open)

BWF World Tour 2022 SF's: 3 (German Open, Thailand Open, and Hylo Open)

BWF World Tour 2022 QF's: 2 (Korea Master and Denmark Open)

BWF World Tour 2022 R16th: 2 (Indonesia Open and Japan Open)

BWF World Tour 2022 R32nd: 3 (Indonesia Master, Malaysia Master, and French Open)