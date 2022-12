Kalender 2023 Badminton Super Series Lengkap BWF 100, 300, 500, 750 Hingga 1000

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Federasi Badminton Dunia BWF telah merilis Turnamen Super Series untuk ditahun 2023.

Hal ini pun telah masuk dalam kalender 2023 Badminton.

Malaysia Open 2022 jadi turnamen yang digelar setelah BWF World Tour Finals.

Turnamen Malaysia Open menjadi turnamen super 1000 naik dari tahun sebelumnya bertajuk super 750.

India Open jadi turnamen selanjutnya yang dijadwalkan berlangsung dan adalah turnamen BWF Super Series 750.

Untuk BWF World Tour Finals sendiri tetap berlangsung pada bulan Desember.

• Rincian Jumlah Hadiah Uang Tunai dan Pembagian Poin BWF Malaysia Open 2023

Dilansir dari BWF, Poin dari turnamen Super Series itu akan menuju kualifikasi untuk BWF World Tour Finals diakhir tahun.

Poin itu juga akan berperan untuk Kualifikasi Race to Paris Olympic Games.

Periode Kualifikasi Race to Paris Olympic dimulai pada 1 Mei 2023 dan berlangsung hingga 28 April 2024 dengan daftar peringkat Race to Paris per 30 April 2024 digunakan untuk menentukan daftar kualifikasi awal.

Berikut Jadwal dan kalender 2023 BWF Super Series

* BWF Super Series 1000

Malaysia Open 10-15 Januari Kuala Lumpur Super 1000

All England Open 14-19 Maret Birmingham Super 1000

Indonesia Open 13-18 Juni Jakarta Super 1000

China Open 5-10 September Changzhou Super 1000

* BWF Super Series 750

India Open 17-22 Januari Delhi Super 750

Singapore Open 6-11 Juni Singapore Super 750

Japan Open 25-30 July Tokyo Super 750

Denmark Open 17-22 October Odense Super 750

French Open 24-29 October Paris Super 750

China Masters 21-26 November Shenzhen Super 750.

• Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Open 2023 Turnamen Badminton Setelah BWF World Tour Finals

• Live Streaming BWF World Tour Finals 2022 Gratis di TV Online INews TV dan MNCTV