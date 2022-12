Soal Ulangan Akhir Semester Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Kelas 1 Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Adik-adik yang hendak melaksanakan ulangan umum akhir semester tahun ini sangat dianjurkan untuk mengasah kemampuannya dengan berlatih dengan soal UAS / PAS.

Soal dibuat semirip mungkin dengan pelaksanaan ujian sekolah sehingga bisa menjadi referensi atau pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman.

Setiap soal memiliki kunci jawaban yang dapat menjadi panduan bagi adik-adik dalam menjawab soal pada ulangan umum akhir semester 1 tahun 2022.

Sesuai dengan Kurikulum Merdeka dari buku Pendidikan Islam dan Budi Pekerti soal dibuat dalam bentuk pilihan ganda dan essay / isian.

Soal Pilihan Ganda

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar !

1. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan cara .......

A. Mendirikan Sholat 5 waktu

B. Mengeluh

C. Bermain – main dengan teman

D. Sedih

2. Orang yang beramal saleh termasuk orang yang .....

A. Beruntung

B. Merugi

C. Salah

D. Untung

3. Surat Al ‘Asr mengingatkan kita agar kita tidak menyia-nyiakan .........

A. Harta

B. Sembahyang

C. Waktu

D. Tahta

4.Orang yang akan mau masuk islam harus membaca ......

A. Surat Al Fatihah

B. Syahadatain

C. Surat An Nash

D. Al Kautsar

5.“Asyhadu Alla Ilaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar .................... ”

A. Rosulullah

B. Robbillah

C. Rofillah

D. Naibullah

6. Siapa nama nabi kita ....

A. Nabi Muhammad SAW

B. Nabi Musa as

C. Nabi Ibrahim as

D. Nabi Idris

7. Perintah Allah harus kita ....

A. Dengarkan

B. Laksanakan

C. Setujui

D. Tidak

8. Larangan Allah harus kita .......

A. Jauhi

B. Laksanakan

C. Dengarkan

D. Perintah