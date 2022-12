Soal UAS Pendidikan Agama Islam Kelas 5 Semester 1 dan Kunci Jawaban Latihan PAS Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal latihan UAS Pendidikan Agama Islam Kelas 5 Semester 1 Kurikulum Merdeka tahun 2022.

Untuk menghasah kemampuan dengan cepat mengerjakan soal merupakan cara paling cocok.

Terdiri dari soal pilihan ganda dan essay, siswa akan memiliki gambaran dalam mengerjakan soal UAS.

Apalagi seluruh soal latihan UAS memiliki kunci jawaban yang akan menambah pengetahuan dari siswa terhadap pelajaran PAI.

Rangkuman soal ini dibuat layaknya soal UAS sebenarnya meskipun hanya sebagai latihan namun kemungkinan juga soalnya tidak akan jauh berbeda dengan latihan.

Dalam penerapan Kurikulum Merdeka metode pembelajaran memiliki kebebasan yang dikembangan oleh seorang guru sesuai kebutuhan atau lingkungan dari kelas.

Berikut soal pilihan ganda dan essay dalam latihan UAS Kelas 5 Semester 1 Kurikulum Merdeka.

Soal Pilihan Ganda

1. Nabi yang mendapat julukan bapak para nabi dan bergelar nabi ulul azmi adalah…

a. Nabi Nuh as

b. Nabi Ibrahim as

c. Nabi Musa as

d. Nabi Isa as

2. Berikut yang termasuk sifat wajib Rasul adalah….

a. amanah

b. kizib

c. khianat

d. baladah

3. Rasul Allah adalah manusia pilihan Allah SWT yang diberi amanah untuk….

a. menyampaikan pesan Allah SWT untuk semua makhluk hidup

b. membimbing manusia dari golongan sendiri

c. membiarkan manusia agar hidupnya tersesat

d. menyampaikan wahyu agar hidup manusia berada pada jalan benar

4. Jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani ada….

a. 10

b. 25

c. 75

d. 99

5. Setiap Rasul memiliki sikap Fatanah yang artinya….

a. jujur

b. amanah

c. menyampaikan

d. cerdas

6. Diantara hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul adalah mendapatkan ….

a. cemooh orang banyak

b. keteladanan yang baik

c. nikmat yang banyak karena pemberian rasul

d. rezeki yang banyak karena bekerja